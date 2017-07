Carro-bomba mata 24 e deixa 42 feridos no Afeganistão

Um carro-bomba explodiu depois de bater contra um micro-ônibus, matando 24 pessoas e deixando outras 42 feridas em um bairro no oeste de Cabul, no Afeganistão, na manhã desta segunda-feira. Na área, moram diversos políticos conhecidos.

O micro-ônibus transportava funcionários do Ministério de Minas e Petróleo, indicou o porta-voz da polícia de Cabul, Basir Mujahed. Todos os mortos e feridos eram civis, afirmou. Em comunicado, o Ministério Afegão do Interior classificou o atentado como um "ataque criminal contra a humanidade". Inicialmente, nenhum grupo reivindicou a autoria do ocorrido no local, que tem sido alvo de ataques do Talibã e do Estado Islâmico.