Fluminense de Feira e Juazeirense empatam no jogo de ida das oitavas da Série D

Fluminense de Feira e Juazeirense empataram em 3 a 3 no duelo deste domingo (23), válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D do Brasileirão. A partida foi disputada no Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Obina (duas vezes) e Rafael Granja marcaram para os donos da casa, enquanto Robert, Salatiel e Emílio anotaram para os visitantes. As duas equipes voltam se enfrentar no sábado (29), no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. A Juazeirense tem a vantagem de empatar por até dois gols para carimbar a classificação. Igualdade a partir de quatro gols dá a vaga para o Flu. Caso o placar se repita, o duelo será decidido nas cobranças de pênaltis.