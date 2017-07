Fim de semana com cinco assassinatos em Feira de Santana

Cinco pessoas foram assassinadas em Feira de Santana entre sábado e domingo (23) elevando para 27 o número de homicídios registrados neste mês, na cidade, e para 205 no ano, até o momento. O primeiro crime registrado no fim de semana, conforme já noticiado pelo Acorda Cidade, ocorreu volta das 2h27 da madrugada de sábado (22), Rodrigo Lima da Silva Souza foi assassinado com seis tiros na Avenida Industriária, no conjunto Sérgio Carneiro.

O ex-presidiário Luis Carlos de Jesus Silva, conhecido como Carlinhos Brown, foi morto com cerca de dez tiros na tarde de sábado (22), na Rua Cruzeiro do Norte, bairro Santo Antônio dos Prazeres, mesmo bairro onde residia. Segundo a polícia, a vítima foi abordada por pessoas que estavam em um veículo Corsa Sedan, de cor prata que efetuaram os tiros.

Ainda no sábado, a dona de casa Cristina Maria da Paz Santos, 54 anos, foi encontrada morta no quarto de uma residência na Rua Belo Horizonte no bairro Jardim Acácia. Ela foi atingida por dois tiros no rosto e braço esquerdo.

Por volta das 1h40 de domingo, Carlos Antônio Santos Ramos, 32, foi assassinado com vários tiros na cabeça, costas, nuca, tórax e perna direita. O homicídio ocorreu na rua V1 no conjunto George Américo.

Anderson das Virgens Fiúza, 25, foi assassinado a tiros por volta das 9h50 de domingo (23), no distrito da Matinha. De acordo com a polícia, a vítima estava próximo ao Colégio Beatriz Miranda quando foi baleada por homens que estavam em um veículo Gol branco, de placa não identificada.