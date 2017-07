Asa Filho e a cidade da cultura

Vocês conhecem a Cidade da Cultura? O espaço é destinado às artes e à difusão da cultura, com eventos semanais, contando ainda com uma cozinha regional deliciosa. Seus fundadores são Jaci e Asa Filho.



Asa Filho, ou Augusto de Souza Araújo Filho, é músico e uma voz forte da cultura sertaneja em Feira de Santana. Escreveu livro, gravou CD de música, fez um documentário, participou como ator na novela Velho Chico e em uma série cinematográfica, A Bicicleta do Vovô.



Asa Filho é daquelas figuras icônicas que lutam para a preservação da memória cultural de sua terra. Para sorte de Feira de Santana, esse homem do Distrito de Tiquaraçu, não abre mão de louvar e difundir a cultura feirense.