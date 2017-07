Lorena Improta anuncia afastamento definitivo do Domingão do Faustão

Bailarina do programa "Domingão do Faustão", da TV Globo, há dois anos, Lorena Improta anunciou que vai deixar a atração. Pelo Instagram, a moça disse que pensou bastante antes de tomar a decisão para cuidar da mãe. Ela tinha tirado férias pelo mesmo motivo. "Muito obrigada a equipe #DomingãoDoFaustão por todas as oportunidades. Foram 2 anos incríveis!", escreveu.

"Não consigo explicar detalhes sobre o que se passa na minha vida como desejo, mas saibam que todas as minhas decisões são bem pensadas, isso não quer dizer que são fáceis. A minha história aqui foi linda e me acrescentou em muita coisa. Sou muito grata a tudo o que vivi aqui", acrescentou.

Leia o relato:

MEUS AMORES RECADO IMPORTANTE! 👇🏼 Estou de volta na telinha, porém, este foi o meu penúltimo programa do #DomingãoDoFaustão. Sim, foi uma decisão muito difícil, mas, necessária. Quem me acompanha sabe que em Junho tirei férias para cuidar da minha mãe que estava com alguns problemas de saúde, só que mesmo depois desse tempo, ainda percebo que ela precisa de mim por perto. Sou filha única e minha família estará sempre em primeiro lugar. Ela está bem, se recuperando. 🙏🏻 Não consigo explicar detalhes sobre o que se passa na minha vida como desejo, mas saibam que todas as minhas decisões são bem pensadas, isso não quer dizer que são fáceis. A minha história aqui foi linda e me acrescentou em muita coisa. Sou muito grata a tudo o que vivi aqui. Agora, é hora também de iniciar uma nova fase profissional com o @showdalore e tantos outros novos projetos bacanas que estou preparando para vocês. Muito obrigada a equipe #DomingãoDoFaustão por todas as oportunidades. Foram 2 anos incríveis! ❤️ Ah! Ainda tem mais um #BoomerangDeLei semana que vem pra vocês! 🤗❣️🙏🏻#DeixaDeusConduzir #ConfiaEVai