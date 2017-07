Parada por quase um mês, produção de passaportes é retomada nesta segunda

Depois da suspensão de quase um mês, a produção dos passaportes brasileiros deve ser retomada nesta segunda-feira (24) pela Casa da Moeda (CMB). A Polícia Federal (PF) havia interrompido a emissão por 'restrição orçamentária'. No período, cerca de 175 mil passaportes foram solicitados. De acordo com a CMB, a entrega será feita pela ordem do pedido.

Em nota divulgada na última sexta-feira (21), o órgão prometeu trabalhar '24 horas por dia e sete dias por semana' para atender a demanda. 'Por entender a importância da urgente normalização do serviço, a CMB vai trabalhar 24 horas por dia e sete dias por semana a partir de segunda-feira dia 24 de julho de 2017, arcando com custos extras para atender a todas as solicitações feitas pelos cidadãos nos postos do DPF durante os dias de suspensão', diz o texto.

No mesmo dia, a PF informou o recebimento do crédito orçamentário de R$ 102,3 milhões para realizar o atendimento da demanda 'o mais breve possível'.