Em três dias, radar flagra 1.605 motoristas acima da velocidade permitida na Linha Verde

Uma operação da Policia Rodoviária Estadual (PRE) flagrou, por meio de um radar móvel, entre a sexta-feira (21) e o início da tarde de domingo (23), 1.605 motoristas dirigindo acima da velocidade permitida na BA-099, conhecida como Linha Verde, rodovia que liga a cidade de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, às praias do litoral norte do estado, terminando na divisa da Bahia com Sergipe. As informações foram divulgadas nesta segunda (24), pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

A chamada "Operação Intensificação" contou com viaturas espalhadas em pontos estratégicos, além de abordagens a veículos, com checagem de documentação, revistas, além da utilização do bafômetro.

No mesmo período, um homem foi conduzido para a Delegacia Territorial (DT) de Vilas de Abrantes, após ser flagrado no bafômetro. Outro condutor se recusou a fazer o teste e teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) recolhida, além de multa aplicada. Também houve seis veículos retidos por irregularidades nos itens de segurança e problemas com a documentação.