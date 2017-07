Após 14 dias internado por malária, cantor Tony Salles tem alta de hospital

O cantor Tony Salles, do grupo Parangolé, recebeu alta do Hospital Aliança, em Salvador, nesta segunda-feira (24), 14 dias depois de ser internado com diagnóstico de malária. O artista foi liberado após ser curado da doença e se recuperar de uma cirurgia para conter uma hemorragia causada por complicações da doença. A informação foi passada ao G1 pela assessoria de imprensa do hospital.

Até a última atualização desta reportagem, o artista não havia deixado a unidade de saúde. Segundo a assessoria de Tony Salles, o cantor aguarda um relatório médico para voltar para casa. O documento deve ter orientações sobre os cuidados que o artista precisa ter após sair do hospital. Ainda não há informações sobre a retomada da agenda de shows da banda Parangolé, que está suspensa desde a internação do artista.

Em uma rede social, pouco antes de receber alta, o cantor comemorou a recuperação ao postar uma foto feita dentro da unidade de saúde. "Toda minha família foi fundamental nesse momento, com todas orações e força que me deram. Tive a minha mãe amada, irmã "Gisele" e minha esposa, mulher guerreira, que não desgrudaram de mim em nenhum momento. Amo todos vocês. Obrigado a minha Banda amada e aos meus empresários Marcelo Brito e Kito por todo apoio e força que me deram todo esse tempo. Quero terminar esse texto dizendo que não passamos por nenhum sacrifício à toa, tudo tem um propósito, e que hoje eu venci essa luta pela glória de Deus", disse.

A cura da malária em Tony Salles foi divulgada pelo hospital no dia 19 de julho, em um boletim. O infectologista que cuidava dele, Adriano Silva informou que os últimos exames realizados no cantor não mostram a presença dos protozoários que causam a doença.

No entanto, o artista não recebeu alta após a constatação da cura da doença porque se recuperava de um quadro de anemia, provocado por uma hemorragia na parte interna do abdômen. Uma cirurgia realizada no dia 18 de julho conteve o sangramento. Um dia antes da cirurgia, no dia 17 de julho, o cantor passou por uma transfusão de sangue.

Tony Salles foi internado no dia 10 de julho, após voltar de uma viagem à África. Um relatório médico divulgado pela assessoria do hospital, logo depois da internação, confirmou o diagnóstico de malária.

Conforme a assessoria do Parangolé, o grupo fez um show na Guiné Equatorial em 25 de junho. Foi a primeira apresentação da banda no continente africano. Depois disso, o artista se sentiu mal e apresentou os sintomas da doença. Segundo o hospital, o cantor teve febre e dor de cabeça, três dias antes de dar entrada na unidade de saúde.