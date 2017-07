Faustão desabafa durante programa:

No último domingo (23), Fausto Silva causou polêmica durante entrevista ao ator Ícaro Silva. Homenageado no quadro Arquivo Confidencial, o ator falou sobre dificuldades na infância, na época em que morava numa barraca que foi derrubada por fortes chuvas em 1995. "Olho para esse menino e fico pensando em quantas crianças não tiveram a sorte dele. A gente pensa em pobreza no Brasil, fala de gente pobre, mas não visualiza, não entende. A gente às vezes vê uma glamourização da favela", falou Icaro após o depoimento do pai.

O apresentador do "Domingão", então, cortou a fala do ator e disse: "Aí começa a hipocrisia: 'vamos chamar de comunidade'. Comunidade e favela é tudo a mesma 'mercadoria', tem é que mudar a realidade. Aí muda o nome, estou falando porque fui repórter. Cansei de entrar em favela e sei como é a realidade. Aqui no Brasil é 'vamos chamar de comunidade'Comunidade e favela é tudo a mesma porcaria, tem que mudar essas pessoas de lugar. A grande maioria é de gente honesta. Se você vai numa agência de banco na favela, 99% é de gente correta. 1% é que não presta, como em todo o mundo".