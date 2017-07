Estudante furta celular e pais exigem dinheiro para devolver aparelho

Pais de uma garota de nove anos, Ana Célia do Amor Divino e Edílson Vitória de Almeida, foram presos, na sexta-feira (21), e conduzidos à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira), segundo a polícia, "depois de tentarem extorquir uma professora e a diretora da escola municipal, onde a filha estuda, em Feira de Santana".

Na delegacia, a polícia apurou que a menina furtou o celular da professora e quando os pais souberam do ocorrido, passaram a ameaçar a vítima e a diretora. Eles queriam dinheiro para devolver o aparelho.

A delegada Tatiane Brito, da DRFR/Feira, autuou os pais por corrupção de menores, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e por tentativa de extorsão.