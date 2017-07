Pornografia infantil: PF prende em flagrante abusadores em Feira e Santo Antônio de Jesus

Uma pessoa foi presa em Feira de Santana e outra, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo, como parte da operação Glasnost 2, que combate a exploração sexual de crianças e o compartilhamento de pornografia infantil na internet.

A informação foi divulgada em coletiva da Polícia Federal, em Curitiba, pelo coordenador da Glasnost 2, delegado Flávio Augusto Palma Setti. A ação foi deflagrada no começo da manhã desta terça-feira (25) e resultou no cumprimento de mais de 75 mandados judiciais em 51 municípios do país, três deles na Bahia.

No estado, inicialmente a Polícia Federal cumpriria apenas mandados de busca e apreensão.

Além de Feira e Santo Antônio de Jesus, um mandado do mesmo tipo foi cumprido na cidade de Jitaúna, no sudoeste. Segundo o delegado, não existe um perfil exato dos abusadores. Há jovens, idosos, pessoas de condição financeira elevada e desfavorável, homem e mulher.