Michel Temer é reprovado por 94% dos brasileiros, aponta pesquisa

O presidente Michel Temer é desaprovado por noventa e quatro por cento dos brasileiros, de acordo com a pesquisa Pulso Brasil, realizada mensalmente pela Ipsos Public Affairs desde 2005. Apenas 3% aprova pouco ou totalmente a atuação de Michel Temer. Foram entrevistadas entre o dia 1º e 14 de julho, 1200 pessoas de 72 municípios brasileiros em todas as cinco regiões do país.

A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa também aponta que 95% dos brasileiros acreditam que o Brasil está no rumo errado. Cerca de 85% da população avalia a gestão de Temer como ruim ou péssima. Essa é a pior avaliação desde abril de 2015, quando a série começou a ser feita. "O levantamento confirma os altos índices de desaprovação do governo federal e do presidente Michel Temer. Identificamos que os efeitos da crise política e da delação premiada de Joesley Batista ainda se mantêm. Esse quadro tende a se manter nos próximos meses com a pauta do aumento de impostos e dos combustíveis", comenta Danilo Cersosimo, diretor da Ipsos Public Affairs, responsável pelo Pulso Brasil.

A segunda personalidade que é mais desaprovada é o ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) teve 93% de reprovação contra apenas 1% de aprovação. Em terceiro lugar está o senador Aécio Neves (PSDB-MG), que teve 3% de aprovação contra 90% de reprovação. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 68% de desaprovação. Jair Bolsonaro aparece com 53%. Joaquim Barbosa e Sérgio Moro foram desaprovados por 33% e 28%, respectivamente.