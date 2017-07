Cinco corpos são encontrados no sul da Bahia; dois carbonizados

Cinco corpos foram encontrados, na tarde de terça-feira (25), na zona rural da cidade de Maiquinique, sul da Bahia, de acordo com a Polícia Civil. Dois deles estavam carbonizados e os outros três foram achados com marcas de tiros.

No local do crime, foram encontradas diversas cápsulas de munição de diversos calibres, o que indica que houve troca de tiros no local. A suspeita é de que o crime esteja ligado a disputa por tráfico de drogas na região.

Três entre os cinco mortos foram identificados pela polícia e todos têm suspeita de relação com o tráfico de drogas. Um deles já tinha sido preso por porte de arma no dia 20 de junho, em uma operação da polícia contra o tráfico, e solto após pagamento de fiança.

A polícia investiga a autoria do crime, mas até a manhã desta quarta-feira (26), ninguém havia sido preso.