"Prejuízo diário de R$ 78 milhões", diz governo sobre suspensão de aumento da gasolina

O governo do presidente Michel Temer (PMDB) não ficou satisfeito com a suspensão do decreto que eleva a alíquota de PIS/Cofins sobre a gasolina, diesel e etanol. De acordo com recurso da Advocacia Geral da União (AGU), a medida do juiz substituto Renato Borelli, da 20ª Vara Federal de Brasília, gera um prejuízo diário de R$ 78 milhões.

Segundo o argumento, programas como Bolsa Família podem não ser continuados se a suspensão for mantida. Além disso, projetos do Ministério da Saúde e da Segurança Pública devem ser congelados.

A suspensão foi determinada na última terça-feira (25) e atendeu a uma ação popular movida pelo advogado Carlos Alexandre Klomfahs. A decisão liminar vale para todo o Brasil e impõe a redução nos preços dos combustíveis.