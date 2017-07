Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1.952 da Mega-Sena e o prêmio acumulou em R$ 105 milhões. O sorteio aconteceu na noite de quarta-feira (26) na capital do Acre, Rio Branco.

A Quina teve 180 acertadores. Cada um levou R$ 39.521,60. Outras 13.017 pessoas ganharam na Quadra. O prêmio para cada uma é de R$ 780,72. O próximo concurso será sorteado no sábado (29).

Confira as dezenas sorteadas: 09 - 21 - 36 - 38 - 52 - 53