WhatsApp alcança marca de 1 bilhão de usuários ativos por dia

O aplicativo de mensagens WhatsApp atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos por dia no mundo todo, dados que foram divulgados nesta quarta-feira (26). A conquista ocorre um ano e meio após o WhatsApp atingir o mesmo número de 1 bi de usuários, só que mensalmente.

"A comunicação no WhatsApp nunca foi tão fácil ou mais pessoal do que hoje. Nos sentimos lisonjeados em saber que tantas pessoas utilizam estes recursos para se comunicarem com o mundo, cada um de maneira muito especial", afirma a empresa por meio de nota.

Veja outros números do aplicativo:

- 1,3 bilhão de usuários ativos por mês

- 55 bilhões de mensagens enviadas por dia

- 4,5 bilhões de fotos compartilhadas por dia

- 1 bilhão de vídeos compartilhados por dia

- 250 milhões de pessoas usam a função Status por dia