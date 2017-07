MTE afirma que ações de combate ao trabalho escravo e infantil continuam

O Ministério do Trabalho anunciou nesta ontem (26) que as operações da pasta para o combate ao trabalho escravo e ao trabalho infantil terão os recursos garantidos e continuam nos próximos meses, sem cortes – na última semana, foi divulgado na coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, que as ações de fiscalização seriam suspensas a partir de agosto por falta de verba.

Segundo informações da Agência Brasil, a pasta sofreu um bloqueio linear de 43%, de forma que não houve determinação para um corte específico em nenhuma das áreas abrangidas pelo ministério. O titular da pasta, Ronaldo Nogueira, afirmou que as iniciativas terão “continuidade, nos mesmos níveis em que se realizavam, e até potencializar essas ações”. Segundo ele, o orçamento está sendo readequado para manter as atividades.

“Aquilo que foi realizado até o mês de junho deverá ter continuidade no mês de julho, no mês de agosto, no mês de setembro, outubro, novembro e dezembro, assim como foi planejado”. O ministro afirmou que as operações do ano passado reduziram, na comparação com 2015, por causa da greve dos auditores fiscais. As informações sobre a situação do ministério foram divulgadas após Nogueira se reunir com o procurador-geral do Ministério do Trabalho, Ronaldo Fleury, que pediu a permanência das operações contra o trabalho escravo e o trabalho infantil.