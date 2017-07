Seis pessoas morrem em acidente na BR-324

Seis pessoas morreram em uma batida frontal entre dois carros, por volta das 10h desta quinta-feira (27), na BR-324. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no KM-465 da rodovia, trecho da cidade de Tanquinho.

Conforme a PRF, a batida envolveu um um Fiat Uno e um GM/ Vectra. Os veículos ficaram destruídos. Quatro das vítimas estavam no GM/ Vectra. Ainda não foi confirmado se as outras duas vítimas estavam no Uno. Os corpos serão encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana, onde serão periciados.

Após a batida, o trânsito ficou congestionado no trecho da rodovia. Policiais rodoviários foram deslocados para atender a ocorrência, e até por volta de 13h, as circunstâncias do acidente ainda não estavam confirmadas. Não há detalhes sobre a identidade das vítimas.