Etiene vence nos 50 m costas e se torna a 1ª brasileira campeã mundial de natação

A nadadora Etiene Medeiros se tornou a primeira brasileira a ser campeã mundial de natação em piscina olímpica, nesta quinta-feira (27). Ela conquistou a medalha de ouro nos 50 m costas no Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste, na Hungria. Ela fez o tempo de 27s14, a melhor marca da sua carreira. Em um centésimo atrás, a chinesa Yanhui Fu ficou com a prata.

O pódio foi completado por Aliaksandra Herasimenia, de Belarus. "Foi uma temporada diferente, estava relaxada desde o início do ano. Fiquei um pouco nervosa na hora, mas foi engraçado, que todas as nadadoras me desejavam boa sorte. Estou muito feliz! Foi por pouco, ela (chinesa) é uma ótima adversária. Muito obrigado mesmo", afirmou a nadadora em entrevista ao SporTV.

No Mundial de 2015, em Kazan, na Rússia, Etiene já havia feito história por ser a primeira mulher do Brasil a subir no pódio, ao conquistar a medalha de prata da mesma pova. No ano passado, a nadadora foi pega no antidoping com a substância fenoterol, usada no tratamento para asma. O fenoterol também é utilizado como um estimulante para a produção do hormônio eritropietina e de anabolizantes. Porém, Etiene foi absolvida e foi liberada para disputar os Jogos Olímpicos Rio-2016.