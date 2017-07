Suspeito de participar de chacina com 5 mortos, jovem de 22 anos morre em confronto com polícia

Um jovem de 22 anos suspeito de envolvimento na chacina que deixou cinco pessoas mortas no município de Maiquinique, na região sudoeste da Bahia, foi morto durante um confronto com policiais, nesta quinta-feira (27).

Victor da Silva Lima, conhecido pelo apelido de Gudan, estava sendo procurado pela polícia, que o aponta como responsável pela chacina. A polícia disse ter localizado o suspeito, dois dias após o crime, na zona rural do município.

De acordo com a polícia, após avistar os policiais, o jovem atirou contra a guarnição, que revidou. No confronto, Victor foi atingido e não sobreviveu. A polícia investiga outros suspeitos de envolvimento na chacina.

Os cinco corpos foram encontrados na tarde de terça-feira (25), na zona rural de Maiquinique, de acordo com a Polícia Civil. Dois deles estavam carbonizados e os outros três foram achados com marcas de tiros.

Segundo a polícia, as vítimas estavam em uma fazenda quando um grupo armado chegou e fez disparos. No local do crime foram encontradas várias cápsulas de munição de diversos calibres, o que indica que houve troca de tiros no local. A suspeita é que o crime esteja ligado a uma disputa por tráfico de drogas na região.

Todos os mortos, segundo a polícia, têm suspeita de relação com o tráfico de drogas. Um deles já tinha sido preso por porte de arma no dia 20 de junho, em uma operação da polícia contra o tráfico, e solto após pagamento de fiança.