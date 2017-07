José Ronaldo participa, em Recife, de sua primeira reunião como conselheiro da Sudene

O prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo, participou na quinta-feira (27) de sua primeira reunião na Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), como conselheiro do órgão. A 21a Reunião do Conselho Deliberativo do órgão federal, em Recife aprovou a utilização do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) para a atração de empresas ligadas ao setor de defesa, como fábricas de aviões e radares.

Para Ronaldo, as mudanças nas diretrizes e prioridades desses fundos são "um importante instrumento para a busca de investidores privados, nacionais e internacionais, em segmentos que movimentam elevada soma de recursos em todo o mundo e, no Nordeste, podem significar uma alavanca para a economia".

José Ronaldo ocupa o cargo de conselheiro da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste como representante da Frente Nacional de Prefeitos, entidade da qual o gestor feirense é um dos vice-presidentes. Ele passou a quinta-feira na capital pernambucana, cumprindo agenda na Sudene, retornando as atividades administrativas do município nesta sexta, logo cedo.

O superintendente da Autarquia, Marcelo Neves, ressaltou a importância dessa decisão para o desenvolvimento regional, que “facilitará a atração de empreendimentos desses setores para a área de atuação da instituição”. Em relação à indústria de defesa, ele destaca a importância do segmento para a economia, pois engloba uma série de empreendimentos da área de tecnologia, que representam geração de receitas, emprego e renda.

O Ministro da Defesa, Raul Jungmann, que participou da reunião, disse que a base industrial da defesa é responsável pela geração de 60 mil empregos diretos e 240 mil indiretos, representando quase 4% do PIB. Ele citou, ainda, que o setor movimenta cerca de US$ 4 trilhões no mundo. O ministro afirmou que a aprovação da proposta vai contribuir para a descentralização dessa indústria – que produz, entre outras coisas, navios, aviões, radares, fardamentos, satélites e veículos não tripulados.

Além do ministro da Defesa, participaram da reunião da Sudene os governadores de Pernambuco, Paulo Câmara, e de Minas Gerais, Fernando Pimentel, além do presidente do Banco do Nordeste, Marcos Costa Holanda, assim como representantes de diversos estados e instituições do Nordeste.