Dois acidentes em trecho da BR-116 deixam ao menos 4 pessoas mortas na Bahia

Dois acidentes na BR-116, em trecho da região da cidade de Planalato, no sudoeste da Bahia, deixaram ao menos quatro pessoas mortas, na manhã desta sexta-feira (28). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda não tem estimativa da quantidade deferidos nos acidentes.

A primeira ocorrência foi por volta das 5h30, no Km 785. Conforme a PRF, um carro colidiu de frente com uma carreta. Duas pessoas que estavam no veículo menor morreram na hora.

Já por volta das 7h, no mesmo trecho, desta vez no Km 736, outra colisão frontal também deixou duas pessoas mortas. Uma van de transporte local bateu de frente com outro carro. A PRF investiga as circunstâncias dos dois acidentes.

Ainda segundo a PRF, equipes estão nos locais fazendo os atendimentos. Não há informações sobre quantidade de feridos, e nem para qual hospital eles estão sendo levados.