Quatro pessoas que seguiam na mesma moto são atingidas por caminhão na BA e 3 morrem

Três pessoas morreram e uma está com ferimentos graves após um acidente entre motocicleta e caminhão, por volta das 18h30 de sexta-feira (28), na BR-116, na altura da cidade de Itatim. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as quatro vítimas seguiam na mesma moto na rodovia. O veículo atingido pelo caminhão ficou destruído.

Segundo a polícia, ainda não tem detalhes das causas do acidente. Também não há informações sobre a identificação das vítimas, mas a PRF disse que seguiam na moto um homem e três adolescentes. Contudo, não divulgou a idade das jovens.

A PRF informou que o impacto da batida foi tão forte que as três pessoas morreram no local. O G1 tentou falar com o hospital de Itatim, para onde a sobrevivente foi levada, mas não conseguiu contato.

Ainda segundo a polícia, todas as vítimas são da região de Itatim. Não houve congestionamento da pista por conta do acidente e o motorista do caminhão permaneceu no local. Segundo a PRF, ele foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Itaberaba para prestar esclarecimentos. Os corpos, ainda sem identificação, foram levados ao Instituto Médico Legal de Itaberaba.