Suspeito de chacina com 5 mortos na BA é aliado da única mulher a integrar 'Baralho do Crime', diz polícia

Um homem suspeito de envolvimento na chacina que deixou cinco pessoas mortas no município de Maiquinique, na região sudoeste da Bahia, foi indentificado. Edson Valdir Souza Silva teve a identidade divulgada nesta sexta-feira (28) pela Polícia Civil e está sendo procurado. Ele é apontado como braço-direito da traficante Jasiane Silva Teixeira, a Dona Maria, única mulher a integrar o Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), que reúne os criminosos mais procurados do estado.

Conforme a Polícia Civil, Edson também seria líder de uma quadrilha que age no Sudoeste baiano. Uma operação comandada pela 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com sede em Itapetinga, foi deflagrada para capturar o suspeito, mas a polícia disse que conseguiu escapar ao cerco policial.

Outro suspeito de envolvimento na chacina, Victor da Silva Lima, de 22 anos, foi morto durante um confronto com policiais, na quinta-feira (27).

De acordo com o delegado Roberto Júnior, coordenador regional, as investigações revelaram que as mortes em Maiquinique foram motivadas pela disputa do comércio de drogas na cidade, distante 580 quilômetros de Salvador. As vítimas teriam vendido os pontos de comercialização de drogas para a quadrilha de Valdir, mas descumpriram o acordo, permanecendo com os pontos nas mãos.

Também nesta sexta, a polícia disse que uma operação foi deflagrada para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão na fazenda de Valdir, localizada no município de Jordânia, em Minas Gerais (MG). O local estaria sendo utilizado como esconderijo da quadrilha, mas nenhum suspeito foi localizado.

Os cinco corpos foram encontrados na tarde de terça-feira (25), na zona rural de Maiquinique, de acordo com a Polícia Civil. Dois deles estavam carbonizados e os outros três foram achados com marcas de tiros.

Segundo a polícia, as vítimas estavam em uma fazenda quando um grupo armado chegou e fez disparos. No local do crime foram encontradas várias cápsulas de munição de diversos calibres, o que indica que houve troca de tiros no local. A suspeita é que o crime esteja ligado a uma disputa por tráfico de drogas na região.

Todos os mortos, segundo a polícia, têm suspeita de relação com o tráfico de drogas. Um deles já tinha sido preso por porte de arma no dia 20 de junho, em uma operação da polícia contra o tráfico, e solto após pagamento de fiança.