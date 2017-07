Exaltando Rui, Zé Neto minimiza disputa com Neto em 2018:

O deputado estadual Zé Neto (PT) falou na sexta-feira (28) ao Metro1, na celebração dos 30 anos da Santa Casa, e afirmou não conseguir enxergar o prefeito ACM Neto (DEM) como um possível candidato para a eleição de 2018, para o cargo de governador, desprezando uma possível disputa entre Rui Costa (PT) e o democrata.

"Eu até agora não consigo enxergar ele como candidato. Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Até agora não consegui enxergar. Mas eu acho que a estratégia de Rui está certa, não tem que olhar quem é o candidato. De vez em quando a gente dá uma respostazinha para o que esta vendo no dia a dia. Mas o que é mais importante é continuar trabalhando muito pelo estado", disse o deputado.

Zé Neto ainda aproveitou a oportunidade para elogiar o trabalho de Rui, seu colega de legenda. "Continuar trabalhando, com as contas em dia, o pé no chão, a cabeça no lugar. Indo para o interior, que é fundamental e tem sido a tônica do governo. Sem descuidar da capital. Eu não lembro de um governo na história da Bahia que tenha integrado tanto as ações no interior e capital como Rui tem conseguido. E isso nos dá confiança para continuar trabalhando ao seu lado", disse o deputado.