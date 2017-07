Traficante é preso após vender brócolis em vez de maconha

Um homem apontado como traficante da cidade de Aurora (EUA) foi condenado a 16 anos de prisão por tentativa de homicídio, após ter trocado tiros com um cliente por ter enganá-lo.

De acordo com a polícia local, Tercell Davis vendeu o equivalente a US$ 10 mil de maconha, mas trocou o produto por brócolis e comerciou para Sababu Colbert-Evans, de 26 anos. Evans e outros compradores só perceberam que foram enganados quando abriram a embalagem do produto.

O traficante se encontrou novamente com o cliente e, dessa vez, Evans disparou 11 tiros contra o sujeito. No final, os dois foram presos por tentativa de homicídio e Davis foi atingido por disparos, mas sobreviveu.