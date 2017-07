Homem morre após batida entre carro e carreta no oeste da BA; veículo ficou com frente destruída

Um homem morreu na manhã deste sábado (29), após o carro que ele seguia bater de frente com uma carreta na BR-242, Contorno Viário de Barreiras, no oeste da Bahia. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), informações preliminares apontam que o motorista do veículo menor perdeu o controle e invadiu a contramão. A polícia investiga se ele dormiu ou passou mal ao volante.

De acordo com a PRF, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram ao local, mas o homem morreu na rodovia. A frente do carro fico destruída. Já o motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

Por conta do acidente, o trânsito ficou lento no local da batida, mas sem congestionamento. O corpo do motorista do carro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Barreiras.