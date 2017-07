Sarahah: conheça o app polêmico que envia mensagens anônimas

O Sarahah é uma nova rede social que virou febre nos Estados Unidos e em outros países. O propósito do app tende a ser polêmico: os usuários podem entrar no seu perfil para fazer perguntas ou enviar mensagens de forma anônima.

Disponível para celulares Android e no iPhone (iOS), além da versão web, o Sarahah bateu uma marca considerável de downloads nos EUA e ultrapassou até os números de gigantes como YouTube e Instagram, segundo o site de monitoramento de softwares App Annie. No Brasil, o programa também já está liberado para baixar na App Store e Google Play. Seu objetivo lembra o do aplicativo Secret, que também permitia postagens anônimas e foi encerrado após ser usado para a prática de cyberbullying, além de conteúdo de baixo calão e pornografia.

O funcionamento do Sarahah – palavra Árabe que tem significado de "franqueza" em português – é bem simples. Após criar uma conta usando apenas um e-mail válido e um nome de usuário, você é redirecionado para seu profile (perfil). Nessa página, é possível ver mensagens recebidas e enviadas, além do link da sua conta.

A busca de usuários está presente no app para celulares, onde há um campo para pesquisar por nomes de contatos. Não há, porém, uma opção para encontrar amigos por meio de integração com o e-mail ou outras redes sociais.

Caso você não queira aparecer nas pesquisas do app, é possível desativar essa opção nas configurações. Desse modo, apenas quem tem o link do seu perfil pode acessá-lo para enviar mensagens anônimas.

Além disso, você também pode bloquear usuários, mesmo sem saber quem eles são. Apesar de os feedbacks serem anônimos, é necessário estar logado para enviar mensagens pelo aplicativo. A versão web do Sarahah, por outro lado, permite mandar recados sem estar registrado no serviço.

Caso tenha recebido um comentário irritante ou desinteressante, basta tocar sobre um botão para banir a pessoa e impedir que ela comente de novo enquanto estiver logada na mesma conta.

Uma das reclamações recorrentes na Google Play Store e App Store dizem respeito ao direito de resposta. Ainda não é possível responder às mensagens recebidas, o que aparenta irritar a muitos usuários. Dessa forma, antes de baixar o app e entrar para o Sarahah, vale pensar se você aguenta receber críticas sem poder argumentar sobre elas.

O Sarahah tem sido comparado ao aplicativo Secret, que fez muito sucesso no Brasil em 2014. Assim como a rede social que é febre no momento, o Secret também tinha uma proposta otimista. Seu objetivo era dividir segredos próprios com os amigos, mas sem ser identificado.

Porém, na prática, os usuários brasileiros não usaram o Secret dessa forma. Na época, o app foi alvo de polêmicas e chegou a ser proibido no país graças às ocorrências de cyberbullying e uso de linguagem pejorativa. O programa foi encerrado em 2015, cerca de 14 meses após o seu lançamento.