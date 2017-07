Todo o apoio a Abel: torcida prepara homenagem, e Flu se une pelo técnico

O domingo será de homenagem à família Braga. A torcida do Fluminense fará uma concentração nas Laranjeiras, a partir das 10h (de Brasília), para demonstrar apoio a Abel, o treinador do clube, cujo filho João Pedro, 19 anos, morreu no sábado. Durante o dia e a noite passados, especialmente no velório, personalidades do Tricolor se uniram pelo comandante.

João Pedro faleceu ao cair da cobertura do apartamento da família, no Leblon, no Rio. Abel tinha terminado de comandar o treino no CT, na Barra da Tijuca, e iria viajar a Campinas, onde, no domingo, o Flu enfrentaria a Ponte Preta pelo Brasileirão. A partida foi adiada, os jogadores liberados e uma rede de solidariedade se formou.

Pedro Abad, presidente, esteve com Abel a partir do recebimento da notícia. Foi até o apartamento dele. Apesar da dor, o treinador demonstrou preocupação com o compromisso do Tricolor. Foi informado, pelo mandatário, da tentativa de adiamento - proposta aceita posteriormente por Ponte e CBF.

Alexandre Torres, gerente de futebol, Marcelo Teixeira, diretor da base e do Samorin, também estiveram próximos ao técnico. Michael Simoni, diretor de saúde, foi quem cuidou dos tramites burocráticos, como a liberação do corpo no Instituto Médico Legal.

No velório, realizado no Salão Nobre das Laranjeiras, em uma cerimônia restrita a familiares e amigos, sem presença de jornalistas e torcedores, assim como será o enterro, neste domingo, no Memorial do Carmo, adversários políticos de Abad apareceram.

Mário Bittencourt, candidato derrotado na última eleição, e Sandro Lima, o Sandrão, que apoiou Celso Barros, foram prestar solidariedade a Abel. Rodrigo Caetano, diretor executivo do Flamengo, idem - os dois trabalharam juntos no Flu. Fernando Carvalho e Giovanni Luigi, ex-dirigentes do Internacional, clube que Abelão também comandou, marcaram presença após deixar Porto Alegre às pressas. Tite, técnico da Seleção, fez o mesmo.

Muitos jogadores do elenco, membros da comissão técnica e funcionários do clube também estiveram no velório e o farão no enterro. O grupo está de folga no domingo, e a reapresentação deve ser na segunda-feira à tarde. Na quarta-feira, o Fluminense enfrenta o Sport, no Recife. Não há uma definição sobre a participação de Abel.

O Flu entende que o momento é de privacidade e respeito - Abad decretou luto oficial por três dias. Não se debateu o futuro. Leomir, companheiro histórico de Abel, e Edevaldo de Freitas, promovido de Xerém no começo do ano, são os auxiliares da comissão técnica e poderiam comandar o time em caso de necessidade.

Depois de treinar o Al-Jazira, Abel escolheu o Flu para ficar mais próximo da família. Recusou ofertas de diversos times. A última, do Porto, de Portugal, no começo de julho. Está totalmente integrado no clube, sendo um dos seus maiores defensores.