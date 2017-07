O Fluminense de Feira empatou com a Juazeirense na partida de sábado (29), no Estádio Adauto Morais, na cidade de Juazeiro.

Por conta do 0x0, o Touro do Sertão foi eliminado e a Juazeirense segue na competição como o único representante da Bahia, na Série D do Campeonato Brasileiro.

Agora o Flu de Feira se prepara para disputar a Pré-Copa do Nordeste.