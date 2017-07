Criminosos arrombam agência bancária e tentam levar dinheiro em Sapeaçu

Criminosos armados arrombaram uma agência bancária, na cidade de Sapeaçu, no recôncavo da Bahia, e tentaram furtar o dinheiro guardado no local, na tarde do sábado (29), mas tiveram a ação frustrada por policiais militares.

De acordo com informações da Polícia Civil, os agentes foram acionados após denúncias e, ao chegarem na agência, assustaram os criminosos, que correram do local. Segundo a polícia, os homens chegaram a ser perseguidos pelos PM's, mas conseguiram fugir. Nada foi levado pelo grupo.

Conforme a polícia, os criminosos arrombaram um portão para ter acesso ao interior da agência bancária e também a porta que leva ao cofre. Uma lixadeira que teria sido usada no crime foi apreendida no local. A ferramenta foi levada para a Delegacia de Sapeaçu, onde o caso foi registrado. O crime será investigado pela Polícia Civil.