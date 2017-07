Acidente entre moto e caminhonete mata casal e criança de 3 anos no oeste da Bahia

Um casal e uma criança de 3 anos morreram após acidente entre caminhonete e motocicleta na noite de sábado (29), na localidade de Fazenda Tapera, no município de Riachão das Neves, oeste da Bahia. As informações são da Polícia Militar.

De acordo com a PM, o casal, um homem de 46 anos e uma mulher, que não teve a identidade identificada, estavam com a criança em uma motocicleta quando bateram de frente em uma caminhonete que seguia no sentido contrário.

Ainda segundo a PM, os policiais foram acionados e, ao chegarem no local, encontraram os três corpos. O motorista da caminhonete não foi localizado.

A área do acidente foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para realizar a perícia e remoção dos corpos. Não há mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente. A polícia não informou se as vítimas eram da mesma família.