VitÃ³ria segura o Cruzeiro no MineirÃ£o e empata na estreia de Vagner Mancini

Na estreia do técnico Vagner Mancini, o Vitória não passou de um empate sem gols, na noite de domingo (30), no Mineirão, e completou o quinto jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Leão até criou boas chances de tirar o zero do placar, mas teve em Fernando Miguel o grande nome da partida.

Em campo, Mancini colocou um time diferente, com Fernando Miguel no gol e o meio-campo mais povoado. E foi o Leão quem começou buscando as jogadas ofensivas com David e o colombiano Tréllez. Mas, aos poucos, o Cruzeiro começou a tomar conta da partida.

Com Thiago Neves como ponto de inteligência e principal articulador do time, a Raposa passou a criar as melhores chances. Aos quatro minutos, o meia fez boa jogada e a bola sobrou para Elber, que bateu para fora. Aos 17, Thiago Neves achou Diogo Barbosa livre dentro da área. O lateral rolou para Sassá mandar para o gol, mas a arbitragem marcou impedimento.

Pressionado e sem conseguir criar as jogadas, o Vitória pouco incomodava o goleiro Fábio e apenas se defendia. Aos 26 minutos, Thiago Neves aproveitou o cruzamento de Diogo Barbosa e mandou de cabeça, mas Fernando Miguel evitou o gol cruzeirense.

Antes do fim do primeiro tempo, o Cruzeiro precisou fazer duas mudanças por problemas médicos. O meia Elber e o zagueiro Manoel foram substituídos por Rafinha e Murilo, respectivamente.

A primeira boa chance do Vitória só foi criada aos 46 minutos. David puxou rápido contra-ataque, tabelou com Tréllez, invadiu a área, só que Fábio se antecipou e fez a defesa. A resposta do Cruzeiro veio no lance seguinte. Depois do bate-rebate, Rafinha chutou forte e Fernando Miguel fez a defesa.

As duas equipes voltaram com os mesmos times para o segundo tempo e, mais uma vez, o Leão iniciou tomando as ações. Uillian Correia arriscou de fora da área e a bola raspou a trave de Fábio. Logo depois foi a vez de David fazer boa jogada e chutar forte. Fábio defendeu e Tréllez não conseguiu aproveitar o rebote.

Aos 13 minutos, Yago sentiu e deixou o campo para a entrada de Patric. O Cruzeiro voltou a assustar com Rafinha, que chutou colocado e Fernando Miguel defendeu. Minutos depois, Sassá recebeu passe com liberdade, porém de frente com Fernando Miguel, chutou para fora.

Sem se abater, o Vitória seguiu criando chances de tirar o zero do placar. Na descida em velocidade, David recebeu na área e chutou cruzado. Fábio, mais uma vez, não deixou passar. A resposta cruzeirense foi quase que imediata. No cruzamento de Diogo Barbosa, Kanu furou e Thiago Neves mandou chute forte que Fernando Miguel salvou.

Fernando Miguel voltou a aparecer bem aos 38 minutos. Thiago Neves recebeu passe de Rafinha dentro da área e chutou na saída do goleiro, mas o rubro-negro fez grande defesa e voltou a salvar o Leão de ser vazado. Ficou mesmo no 0x0.

O Vitória volta aos gramados na próxima quarta-feira (2), quando enfrenta a Ponte Preta, às 21h, no Barradão.