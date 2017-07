Chega a cinco o nÃºmero de mortos em protestos contra votaÃ§Ã£o na Venezuela

Um jovem de 17 anos e um homem de 53 anos foram mortos neste domingo, na Venezuela, após serem vítimas de disparos neste domingo (30), feitos por civis armados, em motocicletas, na cidade de Cárdenas, em Táchira.

O incidente ocorreu durante a votação convocada pelo governo de Nicolás Maduro para a eleição de membros da Assembleia Nacional Constituinte, cuja função será a de reformular a Constituição venezuelana.

Durante a manhã, ao menos três pessoas morreram em protestos contra a criação da Assembleia, de acordo com deputados da oposição, cujos relatos foram reproduzidos pelo jornal El Universal.

Em seu perfil no Twitter, o opositor e líder da Ação Democrática, Henry Ramos, afirmou que o regime de Maduro "assassinou" a tiros Ricardo Campos, secretário da ala jovem do partido, durante um protesto na cidade de Cumana, no Estado de Sucre. Além disso, o candidato à Assembleia pelo setor Conselho Comunal e Comunas do Estado de Bolívar, Jose Feliz Pineda Marcano, foi assassinado em sua casa na noite de ontem, em Bolívar, de acordo com o El Universal.

Segundo testemunhas ouvidas consultadas pelo jornal, duas pessoas entraram na casa de Marcano e roubaram os bens dos presentes. Depois, separaram o candidato das outras pessoas e vários tiros foram ouvidos.