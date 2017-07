Sport quebra tabu e, mesmo cheio de reservas, vence o Bahia na Fonte

Em uma má atuação, o Bahia perdeu por 3 a 1 para o Sport, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. A última vez que o time pernambucano tinha vencido o tricolor em Salvador tinha sido em 1989.

O Sport marcou aos 18 do primeiro tempo, com gol de Everton Felipe. O Bahia, por sua vez, alcançou o rival nos 13min da segunda etapa, com Rodrigão, após cruzamento de Matheus Sales. Porém, aos 20, Ronaldo Alves marcou o segundo do Sport. O Bahia ainda passou sufoco nos minutos finais da partida, e levou mais um gol. Reinaldo Lenis aproveitou contra-ataque e fechou o placar com o terceiro do Leão.

As 18.325 pessoas que foram à Fonte protestaram muito contra o técnico Jorginho e a defesa tricolor, que levou seis gols nos últimos dois jogos.

O Bahia volta a jogar na próxima quarta-feira, às 19h30, contra a Chapecoense, na Arena Condá.