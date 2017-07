Homem Ã© assassinado com sete tiros no bairro Gabriela

Foi assassinado com sete tiros por volta das 19h de domingo (30), no bairro Gabriela, em Feira de Santana, Márcio Queiroz Barbosa, 34 anos, que residia do mesmo bairro. O fato aconteceu na Rua Poeta Carlos Augusto, quando a vítima foi surpreendida por homens ainda não identificados.

Márcio foi atingido na cabeça, tórax e costas e morreu no local. Segundo a 65ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), durante os disparos, Robson Guerra Ferreira, 16 anos, foi atingido na perna e socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) onde deu entrada cerca de 30 minutos depois. Ele foi socorrido por populares.

Ainda não há informações sobre a autoria e motivo do crime. Até o momento 30 homicídios já foram registrados em Feira de Santana, só este mês. No ano já ocorreram 208.