Diogo Pretto faz declaraÃ§Ãµes homofÃ³bicas e Ã© vaiado: 'Posso falar dos viados'

O evento em comemoração aos cinco anos da boate Amsterdam no sábado (29) contou com uma situação constrangedora, segundo comentários do público presente. A festa, além de Gretchen, também teve a animação do grupo Fit Dance, liderado no evento por Diogo Pretto, o qual proferiu frases homofóbicas e racistas durante a apresentação.

“Quando eu era pequeno eu era até meio viado, mas quando eu descobri o que viado fazia, eu deixei de ser viado”, disse o dançarino. Vale lembrar que a Amsterdam tem um público predominante LGBT.

Depois de ter dito tais palavras, o integrante do Fit Dance foi vaiado. “Eu posso falar dos viados, tenho muitos amigos meus que são, e não tenho preconceito, posso falar sim”, garantiu o dançarino, insistindo com o discurso. Em um determinado momento, ele também falou das mulheres negras: “Como aqui e em todo lugar, tem que ter uma neguinha … Que entre a nossa, ela acaba comigo na hora H. Faça como você faz lá em casa.. Ai que mexidinha gostosa”.

Em nota, a casa de shows se pronunciou sobre as falas de Diogo: "A Amsterdam Salvador é aberta à diversidade, em todos os aspectos. Não apoiamos ou sustentamos preconceitos e condenamos as posições de Diogo Preto. Ficamos tristes e frustrados que um momento que deveria ter sido só de alegria tenha gerado um desconforto na equipe e no público”. Os organizadores do evento informaram que entraram em contato com o responsável pelo Fit Dance depois da apresentação, para ressaltar o descontentamento com o discurso do integrante. Até o momento, Diogo Pretto não se posicionou sobre o constrangimento causado por seus pronunciamentos.