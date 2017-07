Familiares procuram jovem desaparecida desde domingo (30) em Feira de Santana

Wanessa Santana Carneiro, de 20 anos, está desaparecida desde o início da tarde de ontem (30). A jovem é moradora do conjunto Feira VI e segundo familiares, saiu de casa informando que iria imprimir um trabalho da faculdade, mas não levou nada. Ela estava vestindo short jeans, camisa polo roxa e casaco estampado.

Desde o sumiço da jovem, familiares e amigos fazem campanha através das redes sociais para tentar localizá-la. De acordo com a irmã de Wanessa Santana Carneiro, que entrou em contato com o Acorda Cidade, algumas pessoas falaram que viram a jovem na estrada do aeroporto ontem por volta das 15h, porém até o momento ela não foi encontrada.

Quem possuir informações sobre Wanessa Santana Carneiro pode entrar em contato com a família através dos números (75) 9 8835.6205 e 9 9264.4030.