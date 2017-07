Uma pessoa morre e quatro ficam feridas em acidente na BR-101

Um acidente na BR- 101, no trecho do distrito do Bessa, no município de Conceição do Jacuípe, na tarde de domingo (30), por volta das 14h40, resultou em uma pessoa morta e quatro feridas. O motorista de um Citroen/C3, de placa NYT-8879, perdeu o controle do veículo e capotou várias vezes.

De acordo com o site Berimbau Notícias, todas as vítimas são da mesma família, retornavam para São Felix após visitar parentes em Conceição do Jacuípe e a pista molhada pode ter ocasionado o acidente.

Antonio Francisco Souza estava no banco traseiro do veículo e não usava o cinto de segurança e foi arremessado para fora do veículo, tendo morte instantânea. Os demais passageiros Analiton Conceição Souza, Maria de Lourdes da Conceição, Arlani Lelis Conceição Souza e Irlan Lelis Souza tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o hospital.