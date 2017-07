Os pequenos alunos das escolas municipais estão sendo orientados a informar aos pais sobre o cadastramento que eles podem fazer em busca de receber o Bolsa Família. A estratégia faz parte de uma ação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para se comunicar com famílias de baixo poder aquisitivo que estejam no perfil de pobreza ou extrema pobreza e residam em Feira de Santana.

Essas famílias ainda podem ser inseridas no programa social. A Secretaria está promovendo a busca ativa por candidatos em todo o município e intensifica o trabalho em escolas públicas da rede municipal e unidades de saúde.

Esta semana, o “pente fino” foi realizado em escolas do bairro Santo Antônio dos Prazeres e no distrito de Jaiba, onde residem muitas famílias em situação de pobreza mas que ainda não contam com o benefício social. E a busca também está sendo feita através das unidades de saúde e dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS).

Nas salas de aula das escolas e nas recepções das unidades de saúde, os técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Social explicam sobre o programa Bolsa Família, quem faz jus ao benefício e os procedimentos para se cadastrar, além de prazo.

O cadastramento prossegue até o próximo mês com a meta de inserir mais cerca de 10 mil novas famílias no programa social do Governo Federal. Uma oportunidade de acesso ao benefício para quem tanto necessita.