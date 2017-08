ReuniÃ£o entre Conder, Via Bahia e deputado ZÃ© Neto define Ãºltimos detalhes para entrega do Viaduto da Avenida NÃ³ide Cerqueira, em Feira

Na manhã desta segunda-feira (31), o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), José Lúcio, o diretor de relacionamento da Via Bahia, Carlos Bonini, e o deputado estadual Zé Neto, líder do governo na Assembleia Legislativa, se reuniram para ajustar os últimos detalhes para inaugurar o viaduto da Avenida Nóide Cerqueira, que dá acesso a BR-324, sentido Salvador.

Durante o encontro, foi possível acompanhar de perto o projeto que definiu que serão reduzidas as curvaturas do retorno em frente ao Parque de Exposição e que o viaduto terá uma pista de desaceleração própria extensa, o que vai garantir mais acessibilidade para quem recorrer ao viaduto da Nóide visando o destino à BR-324, sentido Salvador. Além disso, o projeto garante a permanência da estrada vicinal por fora do viaduto, conforme anseio da comunidade do Limoeiro, bem como o não fechamento e a regularização definitiva do acesso do retorno em frente à estrada do distrito de Humildes.

Na ocasião, o deputado Zé Neto destacou a importância dessa obra para a melhoria da locomoção de todos que utilizam a Avenida Nóide Cerqueira. “Está tudo certo e logo logo, a depender das chuvas, esse importante empreendimento será entregue, o que vai mudar de vez toda a locomoção das pessoas que moram em Feira de Santana e que utilizam a Nóide Cerqueira. Com isso, vamos ter uma nova saída de Feira para Salvador, atendendo todas as cidades que recorrem a Feira de Santana, tanto para Salvador, como para outros municípios da região que precisam acessar a BR-324. Isso vai viabilizar o tráfego na Avenida de Contorno e na logística geral em todo o Estado da Bahia, que agora vai ter um acesso a mais para a capital e para cidades ao longo da BR-324, naquele sentido”, disse Zé Neto.

Na oportunidade, o deputado agradeceu ao presidente da Conder e ressaltou o trabalho de todos que contribuíram para a execução dessa obra. “Quero agradecer ao presidente da Conder, João Lúcio, e também a Via Bahia, que sentou e negociou. Em breve, vamos entregar esse viaduto com a presença do governador Rui Costa, que foi fundamental para essa etapa da Nóide Cerqueira, essa avenida, que não canso de me orgulhar e dizer que foi construída com indicação do nosso Mandato. Nos últimos seis anos, essa intervenção fez parte de um sonho que agora está se realizando de forma plena com a construção do viaduto que liga essa Avenida à BR-324, sentido Salvador. Destaco também a importância que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur), teve nesse processo, que através do secretário Fernando Torres, vem facilitando as questões técnicas, dentro da secretaria, e como feirense contribui muito para esse momento exitoso do nosso governo”, finalizou.