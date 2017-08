Ex-presidente da Petrobras SÃ©rgio Gabrielli depÃµe em aÃ§Ã£o da Lava Jato na qual a senadora Gleisi Hoffmann Ã© rÃ©

O ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli prestou depoimento na segunda-feira (31), na sede da Justiça Federal da Bahia, no bairro de Sussuarana, em Salvador, relativo a ação da Operação Lava Jato na qual a senadora Gleisi Hoffmann (PT) é ré por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Gabrielli chegou à sede da Justiça Federal às 16h50 e foi embora às 17h50.

O depoimento foi realizado através de vídeoconferência, entretanto não foi informado o nome do juiz que o escutou. Gabrielli chegou acompanhado da advogada e não conversou com a imprensa.

Na última sexta-feira, a ex-presidente Dilma Rousseff prestou depoimento como testemunha de defesa de Gleisi Hoffmann, em Porto Alegre. A audiência ocorreu por videoconferência, ao juiz instrutor do ministro Edson fachin, Paulo Marcos de Farias.

Gleisi Hoffmann se tornou ré na Lava Jato em setembro do ano passado. Ela e o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, são acusados pela Procuradoria Geral da República de terem solicitado e recebido R$ 1 milhão desviado do esquema de corrupção que atuava na Petrobras. A senadora do PT nega a acusação.

De acordo com as investigações da Lava Jato, o dinheiro teria sido direcionado para a campanha eleitoral de Gleisi em quatro parcelas de R$ 250 mil. Ainda segundo a PGR, a propina teria sido irrigada na campanha por meio de empresas de fachada do doleiro Alberto Youssef, um dos delatores do esquema de corrupção.

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), composta por cinco ministros, aceitou em setembro, por unanimidade, denúncia apresentada pela Procuradoria Geral da República (PGR) contra a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, na Operação Lava Jato.

O STF também aceitou a denúncia contra o empresário Ernesto Kugler Rodrigues, ligado ao casal. Com isso, os três passam à condição de réus no processo. Eles são acusados pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Como o processo não foi desmembrado, todos os três respondem ao processo no Supremo.

Gleisi foi a primeira senadora a se tornar ré na Lava Jato. Após a decisão, ela disse que a denúncia se baseia em delações contraditórias.

O relator da Lava Jato no STF, ministro Teori Zavascki, foi o primeiro a votar pelo recebimento da denúncia. Ele foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.

Segundo a acusação, os três, "agindo de modo livre, consciente e voluntário”, pediram e receberam R$ 1 milhão desviados do esquema de corrupção que atuava na Petrobras.

O dinheiro teria sido direcionado para campanha eleitoral de Gleisi em quatro parcelas de R$ 250 mil.

O repasse teria sido realizado, segundo a PGR, através de empresas de fachada do doleiro Alberto Youssef contratadas pela Petrobras a firmas de Rodrigues.

Ainda segundo a PGR, os recursos foram liberados pelo ex-diretor de Abastecimento Paulo Roberto Costa, cujo objetivo seria obter apoio político de Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo para se manter no cargo.