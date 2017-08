O Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, foi considerado mais uma vez o pior de todo o país. A informação consta nos dados divulgados na última segunda-feira (31) pela Pesquisa Permanente de Satisfação do Passageiro, realizada pela Secretaria Nacional de Aviação Civil. Em maio deste ano, o aeroporto baiano também liderou o índice de rejeição. Ao todo, 15 terminais fizeram parte da pesquisa. Apenas o da capital baiana teve média abaixo da meta estipulada pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias (Conaero). O índice de 3,86%, no entanto, indica que o aeroporto baiano apresentou uma melhoria de 2,5% na comparação com o mesmo período do ano passado.

No mês passado, o governo federal celebrou o implemento do Programa de Concessão do Aeroporto Internacional de Salvador, além dos terminais de Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC) e Fortaleza (CE). O aeroporto de Salvador foi leiloado em março deste ano à Vinci Airports, operadora aeroportuária francesa que administra 35 aeroportos em todo o mundo, pelo valor de R$ 660 milhões de reais.