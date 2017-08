Programa CrianÃ§a Feliz Ã© lanÃ§ado em Feira de Santana

Mil e quinhentas crianças de zero a seis anos de idade em estado de vulnerabilidade social, oriundas de famílias de baixo poder aquisitivo e inclusas no Programa Bolsa Família, vão passar a ser acompanhadas por assistentes sociais e técnicos nas áreas de saúde e educação do Governo Municipal, com vistas a promover o desenvolvimento integral das suas vidas, sobretudo no aspecto nutricional.

Gestado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, o Programa Criança Feliz é um instrumento de incentivo às famílias para bem cuidarem das suas crianças, orientando-as como amamenta-las e transmitindo dicas de nutrição infantil, medidas fundamentais para garantir um crescimento mais adequados e com melhor qualidade de vida.

Além disso, os assistentes sociais envolvidos no projeto são submetidos a cumprirem metas de atendimento, e de oferecer às famílias suporte no acompanhamento do ciclo básico de vacinas do SUS.

Destinado a reforçar os projetos sociais desenvolvidos e mantidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDESO), o Programa Criança Feliz foi lançado, em Feira de Santana, na manhã desta segunda-feira, 31, no Paço Municipal Maria Quitéria, pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho, que deu posse ao Conselho Gestor, instituído por ele através do Decreto 10.276.

À Sedeso, comandada pelo secretário Ildes Ferreira, caberá coordenar as ações articuladas entre os quinze territórios do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), e o Conselho Gestor, também composto por representantes das secretarias de Saúde, Educação, Prevenção à Violência, Governo, Cultura, Esporte e Lazer.

Todos os agentes assistenciais, técnicos de saúde e supervisores selecionados para realizarem os trabalhos de campo, passarão por um treinamento específico que será oferecido pelo governo do Estado.

De acordo com o prefeito José Ronaldo, que felicitou as secretarias e todas as pessoas envolvidas no Programa, “o treinamento de capacitação deve ser acelerado, e no dia 8 de agosto, haverá uma reunião para tratar da implantação do Programa”.