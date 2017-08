Policiais Militares realizam parto de emergÃªncia em Salvador

Em companhia do sargento Souza, lotado na Assistência Militar da Câmara Municipal de Salvador, integrantes da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (Paripe) visitaram, na manhã desta terça-feira (1º), Merciane Silva dos Santos, 23 anos, e seu filho, na Maternidade Tsylla Balbino (Baixa de Quintas). A guarnição foi responsável, no início da noite de segunda (31), pelo parto de Merciane, na Ladeira da Praça, no Centro Histórico da capital.

Por volta das 18h30, militares que acompanhavam o comandante da 19ª CIPM, major Elsimar Leão, numa solenidade realizada na área, foram avisados de que uma mulher estava passando mal. Rapidamente, o grupo se deslocou para a Ladeira da Praça e já encontrou Merciane em trabalho de parto. De imediato, foi enviado um chamado para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas os policiais perceberam que não daria mais tempo para esperar o socorro.

"Andamos sempre com luvas descartáveis e álcool em gel. Somos treinados para lidar com esses tipos de ocorrência e conseguimos trazer essa criança com vida e saudável", disse a soldado Ionara Gomes, ao tempo em que ressaltava o papel fundamental do sargento Souza, primeiro a chegar no local.

Natural de Ilhéus, Merciane trabalha em Salvador como garota de programa e mora no Centro. Já teve quatro filhos, três deles sob a guarda do Juizado de Menores, que entendeu que a mãe não reunia condições de criá-los, e outro morando com o pai. "Estava na hora pedindo dinheiro, quando senti uma forte dor. Agradeço aos policiais pela ajuda". O bebê está sendo alimentado por leite artificial, porque a mãe assumiu ser usuária de drogas. Segundo direção da maternidade, mãe e filho devem receber alta nesta quarta-feira (2).