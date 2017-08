ComeÃ§a nesta 5Âª nova organizaÃ§Ã£o do trÃ¢nsito em frente a escolas

Problema crônico do tráfego de veículos em Feira de Santana, o tumulto que ocorre nos horários de chegada dos estudantes e fim de aula, em escolas de grande porte localizadas principalmente na região central da cidade, é alvo de uma ação da SMT (Superintendência Municipal de Trânsito). Denominado Via Livre, o projeto começa a ser aplicado nesta quinta-feira, 3, a partir da Escola Padre Ovídio, localizada na avenida Senhor dos Passos, considerada a mais complexa dentre as unidades de ensino que foram estudadas.

A proposta foi apresentada em bate-papo com a imprensa na manhã de terça-feira, 1º, pelo superintendente Maurício Carvalho. A ideia, segundo ele, é proporcionar mais segurança aos pedestres e amenizar os impactos na área onde estão localizadas essas escolas. Segundo ele, a cooperação entre o colégio e a SMT promoverá um trabalho de educação aos motoristas e também aos estudantes, “tendo em vista que eles serão os futuros motoristas de nossa cidade”.

O Colégio Padre Ovídio, unidade escolar em que o projeto piloto será implementado, existe há mais de 50 anos e está localizado em uma região de tráfego intenso de veículos, bem como de entroncamento entre avenidas as quais fazem ligação com a BR-324 e a BR-116 Sul (Rio-Bahia), importantes rodovias.

Os horários de entrada e saída dos alunos coincidem com uma grande demanda de veículos no Centro da cidade, causando impacto em toda aquela região. No total, são 1.657 alunos atualmente matriculados no colégio, 1.042 pelo turno da manhã, e 615 pela tarde, sem contar cerca de 220 pessoas, entre professores e funcionários, que trabalham no colégio.

Dentre as principais mudanças físicas relacionadas ao tráfego do entorno do Colégio Padre Ovídio está a retirada da faixa de estacionamento do lado direito da Avenida Senhor dos Passos, criando assim duas faixas de embarque e desembarque para os carros e para os transportes escolares. Essas alterações de estacionamento apenas valerão nos turnos letivos entre segunda e sexta feira, das 7h às 18h30.

A SMT já iniciou a efetivação de toda a sinalização horizontal e vertical. Com as novas faixas, 18 vagas para embarque e desembarque de alunos menores foram criadas ao longo do meio fio na Avenida Senhor dos Passos, em frente ao colégio, e mais 13 vagas na faixa extra, para o embarque e desembarque de alunos maiores. Foi criada também uma faixa exclusiva com cinco vagas para transporte escolar, e na rua Monsenhor Mário Pessoa mais 20 vagas para embarque e desembarque.

Nesta nova realidade, o colégio disponibilizará 16 monitores, que serão treinados pela SMT para realizar a fiscalização e orientação do tráfego, assim como agilizar o embarque e desembarque de alunos dos veículos. “Isso, aliado à infraestrutura montada dentro e fora do colégio, vai garantir total segurança para todos”, diz o superintendente. Após o treinamento prático da equipe de monitores será realizada uma operação assistida pela SMT, para acompanhar a atuação deles e fazer as intervenções e ajustes necessários.