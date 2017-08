EstratÃ©gia de quem expÃµe na Feira de Agricultura Familiar Ã© divulgar os produtos

Comida, bebida, artesanato feito com vários materiais, caxixis, flores, plantas. Expositores de vários municípios participam, até sábado, 5, da mostra de produtos produzidos por agricultores familiares, que expoem esta semana vários produtos no estacionamento da Prefeitura. Eles visam principalmente a divulgação.

“Aqui praticamos o marketing direto, porque não temos condições financeiras para fazermos outros tipos de propaganda”, afirmou Tilson Prates, que é itabunense. A feira, que tem o apoio da Prefeitura de Feira de Santana, é realizada pela EAAFESB (Associação dos Expositores da Agricultura Familiar e da Economia Solidária da Bahia).

Na banca de Tirson são encontrados derivados de cacau e leite. E ele confirma o real interesse de participar do evento: "meu interesse maior aqui não é vender, mas apresentar meus produtos a consumidores em potencial". Os resultados são excelentes, assinala. Segundo ele, toda produção é familiar. Tudo é feito artesanalmente.

O artesão Carlos Sabino disse que está participando de uma mostra pela primeira vez e que está satisfeito com os resultados. Ele trabalha com coco seco, que transforma em caqueiros onde são colocadas mudas de cactos. “É bom mostrar o que a gente faz”.

Vera Lúcia da Silva veio de Conceição do Almeida para vender biscoitos feitos come goma e doces, entre outros produtos. “Vender numa feira é sempre bom, porque a gente mantém contatos com muitas pessoas”.

Artesanatos feitos com vários tipos de pedras foram trazidos da região de Jacobina, várias espécies de plantas foram produzidas em São Gonçalo do Campos e os caxixis foram feitos em Maragogipinho. Participantes do Feira Produtiva também estão presentes no evento.