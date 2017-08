Moraes Moreira Ã© internado no Rio com problemas digestivos

O cantor e compositor Moraes Moreira, vocalista do Novos Baianos, foi internado no hospital Copa Star, em Copacabana, nesta quarta-feira (2). Segundo a nota do hospital, ele recebia medicamentos para problemas digestivos durante a tarde e apresentava bom estado de saúde

"O paciente Antônio Carlos Moraes - o cantor Moraes Moreira - encontra-se internado no Hospital CopaStar, recebendo tratamento medicamentoso para problemas digestivos, e apresenta bom estado geral de saúde."

Por causa dos problemas de saúde do cantor, dois shows da banda foram adiados: Fortaleza, que teria um show nesta sexta-feira (5), terá um show no dia 21 de outubro. Já Recife terá um show no dia 1 de dezembro. Em um post em uma rede social, a banda confirmou que Moraes Moreira foi internado na unidade de saúde.

A princípio, não há notícias sobre o cancelamento do show no Rio, no dia 18 de agosto, na Fundição Progresso. Além de Moraes, estão no grupo Baby do Brasil, Pepeu Gomes e Paulinho Boca de Cantor, da formação original da banda.