Fora de casa, Bahia fica no empate com a Chapecoense

Sob o comando do interino Preto Casagrande, o Bahia voltou a pontuar no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (2), na Arena Condá, em Chapecó, a equipe tricolor empatou em 1 a 1 com a Chapecoense, em duelo válido pela 18ª rodada da competição. Túlio de Melo marcou para o time da casa, enquanto Rodrigão marcou para o tricolor baiano.

Com o resultado, o Bahia chegou aos 20 pontos na competição nacional. Ainda sem uma definição sobre novo técnico, a equipe volta a jogar no próximo domingo (6), na Arena Fonte Nova, contra o São Paulo.

Em relação ao revés para o Sport no último domingo (30), o interino Preto Casagrande promoveu duas mudanças: o retorno de Eduardo na lateral direita e a entrada do volante Edson no lugar de Matheus Sales.

Dono da casa, o time catarinense tentou investidas nos primeiros minutos. Aos dois, Seijas passou para Arthur, que avançou até a linha de fundo e cruzou, mas Jean defendeu. Três minutos depois, Lourency arriscou de fora da área, mas não deu trabalho ao arqueiro tricolor. Aos oito, foi a vez do Bahia com Renê Júnior, que finalizou para defesa do goleiro Jandrei.

A primeira boa oportunidade da partida foi convertida em gol. Aos 19 minutos, Apodi avançou pela direita e cruzou na área. Arthur tocou de cabeça para o meio da defesa tricolor e, antes de Jean alcançar a bola, o atacante Túlio de Melo completou para o fundo do gol.

Aos 36 minutos, a Chapecoense voltou a assustar com Arthur Caíque, que recebeu cruzamento e cabeceou, mas Jean fez a defesa.

A esperança de gols do Bahia virou uma realidade. Rodrigão chegou ao seu quarto gol em seu quarto jogo com a camisa tricolor. Aos 38 minutos, Matheus Reis avançou pelo lado esquerdo e cruzou para o atacante, que cabeceou para o chão, como manda a cartilha, e acertou a meta defendida por Jandrei.

O Bahia saiu em busca da virada nos primeirmos minutos da primeira etapa. Após cobrança de falta, a bola sobrou com Mendoza na área. O colombiano chutou com categoria, mas o zagueiro Grolli interceptou a bola de cabeça.

Aos 21 minutos, o Esquadrão ficou muito perto do segundo gol. Juninho cobrou falta para a área, Rodrigão cabeceou e o goleiro Jandrei fez uma defesa espetacular. Quando o relógio marcava 31 minutos, Juninho recebeu na entrada da área, finalizou, a bola desviou e passou ao lado da meta.

Apesar de superior na partida e sem sofrer grandes perigos, a equipe não conseguiu virar a partida contra o time da casa e ficou no empate.