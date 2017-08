Passageiro pode ver previsão de horário do ônibus urbano

Passageiros do transporte coletivo em Feira de Santana podem verificar, por meio do smartphone, a previsão de chegada do ônibus no ponto onde deseja embarcar. O aplicativo SIU Mobile vai facilitar a vida dos passageiros, principalmente no tocante ao controle do tempo de espera nos pontos. A atualização das informações a cada 20 segundos, feita a partir do início da viagem, permite que a pessoa se dirija ao ponto poucos minutos antes da chegada do veículo.

O aplicativo SIU Mobile, que usa recursos de GPS, é baixado gratuitamente no Google Play, disponível para as plataformas android, windows e IOS e no site www.viafeira.com.br o interessado encontra o Manual do Aplicativo.

“Todos os grandes centros do país já funcionam com este aplicativo. Feira de Santana não poderia ser diferente”, disse o secretário de Transportes e Trânsito, Saulo Figueiredo. São muitas as funcionalidades do APP, entre elas mostrar para cadeirantes se o veículo é adaptado para prestar-lhe o serviço.

“Eles (os passageiros) recebem duas informações básicas: o horário da saída, com base na escala, e a previsão da chegada”, disse Uilliam Sales, que coordena o Centro de Controle Operacional da Via Feira, que opera o sistema de transporte local. Mas o APP é muito mais dinâmico.

De fácil instalação, o SIU Mobile informa o horário da saída e mostra a previsão de chegada do veículo, além de informar o ponto de embarque e desembarque mais próximo, entre muitas outras informações. Vários links, na tela principal, orientam os passageiros.

Entretanto, quando o passageiro está próximo do ponto de partida, devido ao processamento, a informação se resumirá ao horário de saída do veículo. Mas, o passageiro deve estar atento porque previsão não é exatidão. Problemas no trânsito podem atrasar o ônibus um pouco.